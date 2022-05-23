Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Минцифры России совместно с РАНХиГС разработана методика оценки эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации.

При оценке РЦТ учитывается:

Степень достижения показателей результативности цифровой трансформации

Финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации

Оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ

Итоги 2021 года

Всего на мониторинге 63 ведомства. 35 ФОИВ показали средний результат, 18 — высокий и 10 — низкий.

Среди 18 ФОИВ, которые показали высокий результат:

Росаккредитация,

Росрезерв,

Казначейство,

ФТС,

Минприроды,

Росархив,

Минпромторг,

Россельхознадзор,

Минюст,

Росгвардия,

Минстрой,

и ряд других.

Однако 10 ответственных за цифровую трансформацию в органах власти показали низкие результаты:

Росалкогольрегулирование,

Роснедра,

Роскомнадзор,

Минспорт,

ПФР,

Ростехнадзор,

Федеральная пробирная палата,

ФСС,

Минсельхоз,

Росрыболовство.

Смена РЦТ в 2021 году произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. ПФР и Федеральная пробирная палата попали в список из-за отсутствия руководителей цифровой трансформации. Этим ведомствам необходимо решить проблему с РЦТ в кратчайшие сроки.

Почему Минцифры России планирует поменять методику оценки ведомственных программ?

«Цифровую трансформацию необходимо проводить даже в текущих непростых условиях. У нас амбициозные цели, которые вытекают из поручений Президента, Правительства. В целом, оценка методики показывает, что в ведомственных программах цифровой трансформации бывает больше 100 показателей, коллеги их добавляют, мы ценим инициативность. Но, в итоге, выходит так, что те ключевые точки изменений, которые нужны, которые ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве показателей», — пояснил Максут Шадаев.

Получается, что 95% показателей — выполнено, а, условно, 5 главных — нет. Минцифры России планирует выбирать ключевые показатели, которые главным образом влияют на изменения работы ведомств. Они будут иметь 80% доли веса от общей оценки программ.

Минцифры России до конца мая представит предложения по изменению методики оценки ВПЦТ. До 1 июля все ведомственные программы будут пересмотрены, чтобы определить ключевые показатели.