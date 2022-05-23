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Понедельник, 23 мая, 2022

Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

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7info
7info

Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Минцифры России совместно с РАНХиГС разработана методика оценки эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации. 

При оценке РЦТ учитывается: 

  • Степень достижения показателей результативности цифровой трансформации
  • Финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации 
  • Оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ

Итоги 2021 года

Всего на мониторинге 63 ведомства. 35 ФОИВ показали средний результат, 18 — высокий и 10 — низкий. 

Среди 18 ФОИВ, которые показали высокий результат: 

  • Росаккредитация,
  • Росрезерв,
  • Казначейство,
  • ФТС,
  • Минприроды,
  • Росархив,
  • Минпромторг,
  • Россельхознадзор,
  • Минюст,
  • Росгвардия,
  • Минстрой,
  • и ряд других.

Однако 10 ответственных за цифровую трансформацию в органах власти показали низкие результаты:

  • Росалкогольрегулирование,
  • Роснедра,
  • Роскомнадзор,
  • Минспорт,
  • ПФР,
  • Ростехнадзор,
  • Федеральная пробирная палата, 
  • ФСС,
  • Минсельхоз,
  • Росрыболовство.

Смена РЦТ в 2021 году произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. ПФР и Федеральная пробирная палата попали в список из-за отсутствия руководителей цифровой трансформации. Этим ведомствам необходимо решить проблему с РЦТ в кратчайшие сроки. 

Почему Минцифры России планирует поменять методику оценки ведомственных программ? 

«Цифровую трансформацию необходимо проводить даже в текущих непростых условиях. У нас амбициозные цели, которые вытекают из поручений Президента, Правительства. В целом, оценка методики показывает, что в ведомственных программах цифровой трансформации бывает больше 100 показателей, коллеги их добавляют, мы ценим инициативность. Но, в итоге, выходит так, что те ключевые точки изменений, которые нужны, которые ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве показателей», — пояснил Максут Шадаев. 

Получается, что 95% показателей — выполнено, а, условно, 5 главных — нет. Минцифры России планирует выбирать ключевые показатели, которые главным образом влияют на изменения работы ведомств. Они будут иметь 80% доли веса от общей оценки программ. 

Минцифры России до конца мая представит предложения по изменению методики оценки ВПЦТ. До 1 июля все ведомственные программы будут пересмотрены, чтобы определить ключевые показатели.

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