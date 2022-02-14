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Понедельник, 14 февраля, 2022

Милонов предложил запретить День святого Валентина

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Милонов предложил запретить День святого Валентина

7info
Изображение Sammy-Sander с сайта Pixabay
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.

По словам Милонова, празднование этого дня в России случается не от большого ума. Политик считает, что граждане нашей страны не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни.

Праздник отмечается 14 февраля в католических странах. Он назван так в честь одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.

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По данным Википедии, в Российской империи праздник был популярен среди дворянства, хотя православная церковь не поддерживало это. Вновь популярным праздник стал в начала 90-х годов 20 века, особенно среди молодёжи.

В этот день принято дарить подарки любимым, обмениваться небольшими открытками в форме сердца — валентинками.

Многие жители России не считают День святого Валентина праздником. В нашей стране отмечают День семьи, любви и верности, в честь православных святых Петра и Февронии.

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