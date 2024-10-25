Миллионы бутылок газировки изымут из продажи из-за опасных частиц

Миллионы бутылок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix срочно изымаются из продажи в Австрии из-за возможного попадания металлических частиц в напитки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Компания подтвердила инцидент на производстве, который может сделать употребление этих напитков смертельно опасным. Из продажи отзываются 28 миллионов пластиковых бутылок объёмом 0,5 литра с датами истечения срока годности с 4 февраля 2025 года по 12 апреля 2025 года, которые были реализованы в Австрии.

На данный момент сообщений о пострадавших от употребления напитков с металлическими частицами не поступало. Покупатели, уже купившие продукцию, подпадающую под указанные параметры, могут вернуть её производителю и получить компенсацию.

Этот инцидент добавляет проблем компании Coca-Cola, которая уже решила закрыть несколько своих производственных и логистических центров в Германии в рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса.