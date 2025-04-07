Миллион перевели рязанцы сотрудникам «правоохранительных органов» и «банка»

Мошенники похитили у рязанцев более миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД по области.

Рязанец 63 лет, поверив мошеннику, который в телефонном разговоре представился сотрудником правоохранительных органов, перевел 412 000 рублей. 24-летняя женщина через банкомат перевела 600 000 рублей злоумышленнику, представившемуся представителем банка.

Обманутые обратились в полицию. В ОМВД России по Октябрьскому району Рязани по данным фактам возбуждены уголовные дела.

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УМВД России по Рязанской области предупреждает: критически относитесь к звонкам от неизвестных, кем бы они ни представлялись, не выполняйте по указанию незнакомых лиц никаких финансовых операций.