Суббота, 21 сентября, 2024

Михалков обвинил в обмане свердловского депутата, ушедшего на СВО

Автор: powder

Опубликовано

Режиссер Никита Михалков обвинил в обмане свердловского депутата Алексея Коробейникова, ушедшего в зону проведения спецоперации, пишет E1.RU.

По его мнению, парламентарий публикует кадры в военной форме, чтобы получить статус участника СВО, а затем попасть в Госдуму.

«Да нигде он не воюет! У него свободное посещение фронта», — заявил Михалков.

Ведущий программы «Бесогон ТВ» сказал со ссылкой на материал ЕАН, что Коробейников проходит службу в бухгалтерии Минобороны.

Михалков добавил, что в подобной службе нет ничего плохого, но он не понимает, зачем в таком случае фотографироваться с автоматом и говорить, что ты идешь воевать.

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