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Пятница, 22 октября, 2021
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Михайловское подразделение ОКБ получило новый компьютерный томограф

Екатерина Приведенцева

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Рязанские больницы продолжают оснащаться новым оборудованием в рамках программы модернизации первичного звена.

В Михайловской районной больнице  введен в эксплуатацию, взамен демонтированного, компьютерный томограф BRIGHTSPEED ELIT, модель Revolution EVO. «Это новейшая модель компьютерного томографа, рассчитанная на широкий спектр клинических задач: от рутинной рентгенодиагностики до исследования сложных травм и кардиологических заболеваний», — пояснил главный врач Андрей Мартынов.

Новый аппарат  позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. КТ помогает медицинским организациям соответствовать высшим стандартам клинической практики. В настоящее время томограф активно задействован в диагностике осложнений от коронавирусной инфекции. «Томограф быстро выполняет процедуру сканирования, независимо от телосложения пациента. Исследование грудной клетки  происходит всего лишь за две секунды при скорости сканирования 175 мм/с для сокращения времени задержки дыхания пациентом при неизменном качестве визуализации», — уточнил главврач.

В 2020 году нагрузка на аппарат составила почти пять тысяч исследований. Аналогичный образец тяжелой медицинской техники в настоящее время монтируется в Шацкой межрайонной больнице.

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