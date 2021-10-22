Михайловское подразделение ОКБ получило новый компьютерный томограф

Рязанские больницы продолжают оснащаться новым оборудованием в рамках программы модернизации первичного звена.

В Михайловской районной больнице введен в эксплуатацию, взамен демонтированного, компьютерный томограф BRIGHTSPEED ELIT, модель Revolution EVO. «Это новейшая модель компьютерного томографа, рассчитанная на широкий спектр клинических задач: от рутинной рентгенодиагностики до исследования сложных травм и кардиологических заболеваний», — пояснил главный врач Андрей Мартынов.

Новый аппарат позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. КТ помогает медицинским организациям соответствовать высшим стандартам клинической практики. В настоящее время томограф активно задействован в диагностике осложнений от коронавирусной инфекции. «Томограф быстро выполняет процедуру сканирования, независимо от телосложения пациента. Исследование грудной клетки происходит всего лишь за две секунды при скорости сканирования 175 мм/с для сокращения времени задержки дыхания пациентом при неизменном качестве визуализации», — уточнил главврач.

В 2020 году нагрузка на аппарат составила почти пять тысяч исследований. Аналогичный образец тяжелой медицинской техники в настоящее время монтируется в Шацкой межрайонной больнице.