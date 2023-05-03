Михайловцемент стал одним из лучших заводов в Рязанской области

Михайловцемент (входит в ЦЕМРОС) получил свидетельство о занесении на региональную Доску почета. Обновление Доски почета традиционно происходит раз в год в канун первомайских праздников.

В торжественной церемонии, которая прошла в Рязанской областной филармонии приняли участие руководители 12 предприятий, а также 48 передовых сотрудников из разных муниципальных образований региона. Свидетельства гражданам и представителям организаций вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

На Доске почета Михайловцемент своё место занял по праву. В этом году на предприятии запущена инвестиционная программа, в рамках которой проведена замена электрофильтров на сумму 1,6 млрд рублей. Кроме того, появилось 40 новых рабочих мест, вкладываются средства в развитие посёлка Октябрьский. В 2023 году запланированы проекты на 15 млн рублей. Завод направит свои социальные инвестиции в развитие образования, городской инфраструктуры и общественных пространств. В прошлом году Михайловцемент оказал помощь местной школе искусств, отремонтировал памятник и мемориал погибшим в годы ВОВ, обустроил площадки с мусорными баками, поддержал оснащение образовательно-производственного центра (кластера) «Машиностроение» в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

Михайловцемент – один из ключевых поставщиков цемента на рынок Рязанской и Московской областей. На цементе с завода построены многие крупные объекты промышленной и социальной инфраструктуры, такие как Рязанская ГРЭС, дворец спорта «Олимпийский», Рязанский перинатальный центр и другие.

Губернатор Рязанского региона Павел Малков поблагодарил генерального директора предприятия Александра Анищенко за отличные показатели по производству высококачественной продукции и вручил ему Свидетельство о занесении на Доску почета Рязанской области.

«Сегодня мы чествуем людей труда, наших земляков, которые внесли ощутимый вклад в развитие региона и трудовые коллективы, которые показали лучшие результаты по итогам прошло года. Я уверен, что все собравшиеся в зале работают не ради карьеры или денег, все вы по-настоящему любите и уважаете свою профессию, по-другому просто не бывает, по-другому невозможно добиться такого результата. Это признание оно ковалось годами, вы стали примером для других. Я благодарю каждого за ответственный и добросовестный труд, желаю вам еще больше новых достижений, новых успехов, здоровья и творческой энергии», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.