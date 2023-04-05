Михаилу Мишустину представили план развития системы здравоохранения Рязанской области

Главврач Рязанского областного клинического онкодиспансера Алексей Григорьев рассказал председателю правительства о новом медучреждении. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В нем 250 коек, 10 операционных, оно оснащено современным оборудованием.

Все врачи прошли обучение работе с современным оборудованием.

Будут внедрены новые методики лечения.

На базе Рязанского государственного медуниверситета имени академика И. П. Павлова врачи проходят повышение квалификации, а выпускники вуза трудоустраиваются в медучреждения.

Также Михаилу Мишустину доложили о планах по развитию первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области:

При поддержке правительства регион получил 41 автомобиль скорой помощи.

В 2023 году будет построено еще 15 ФАПов, в 31 медучреждении проведут ремонт.

В поликлиники поступит 300 единиц оборудования.

Областные медучреждения выступают маршрутизаторами всех остальных учреждений своего профиля в области.

Совершенствование системы оказания медпомощи позволило снизить показатели младенческой смертности и болезней системы кровообращения.

В этом году в Скопинском районе откроется региональный сосудистый центр, который позволит быстрее оказывать помощь пациентам.

Практически с нуля запускается медицинская информационная система, в которой более 50 модулей.

Председатель правительства подчеркнул, что эффективные решения региональных властей по территориальному планированию оказания медпомощи позволяют увеличить охват населения региона медицинскими услугами, в том числе в отдаленных населенных пунктах.