Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Рязани

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Фото предоставлено Александрой Шабалиной

Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это ЗДОРОВО» пройдет 29 марта на сцене Филармонии в Рязани. Мероприятие станет частью большого юбилейного тура, стартовавшего в Кремлевском Дворце в октябре прошлого года. География праздничных концертов охватывает всю Россию: от Светлогорска до Челябинска, от Санкт-Петербурга до Ижевска, от Твери до Екатеринбурга.

«Я рад, что могу отметить этот праздник не только со своей семьей и друзьями, но и со всей страной. Для меня 60 – идеальный возраст: я в хорошей физической форме, я чувствую себя необходимым семье и стране, я могу сказать, что я счастлив», – поделился основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий.

Уникальная концертная программа включает мировые хиты, духовную музыку всех конфессий и современные композиции коллектива. Репертуар без границ и стилей, уникальные голоса солистов, особая атмосфера единения с залом — все это ждет зрителей на юбилейном концерте.

Начало: 19:00.

Возрастное ограничение 6+

Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Рязани
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Рязани
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Рязани

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