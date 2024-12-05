Михаил Ромодин назначен и. о. главы администрации Скопинского района

Михаил Ромодин назначен исполняющим обязанности главы администрации Скопинского района. Такое решение было принято на внеочередном заседании районной Думы, сообщает сайт правительства Рязанской области.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков, министр территориальной политики Жанна Фомина, представители муниципальной администрации и депутаты.

Главной темой заседания стало рассмотрение заявления главы администрации Александра Бокова о досрочной отставке. Боков, занимавший этот пост с 2013 года, покинул должность по собственному желанию, депутаты единогласно поддержали его решение.

Рустам Халиков, курирующий Скопинский район, выразил благодарность Бокову за многолетнюю работу, отметив, что его усилия заложили прочную основу для дальнейшего развития района. По его словам, этот вклад станет примером для будущих руководителей. Жанна Фомина добавила, что за время работы Бокова Скопинский район стал одним из наиболее успешных в области. Она подчеркнула, что район динамично развивается, программы реализуются в полном объеме, что является заслугой прежнего главы.

Нового руководителя районной администрации выберут через конкурсные процедуры. А пока исполняющим обязанности главы администрации назначен Михаил Ромодин, занимавший ранее пост заместителя главы по общим вопросам. Перед этим Ромодин работал заместителем мэра Рязани.