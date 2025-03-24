Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание за пьяное ДТП, в котором погиб уроженец Рязанской области Михаил Захаров, выйдет из колонии по УДО. Соответствующее ходатайство одобрил 24 марта Алексеевский суд Белгородской области, передаёт РИА Новости.

В сентябре 2020 года артиста приговорили к 7,5 годам колонии. Из них он отбыл в местах лишения свободы 4,5 года.

— Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб возмещён в полном объеме. Цель уголовного наказания достигнута, и для своего исправления он более не нуждается в дальнейшем пребывании в местах лишения свободы. В связи с чем ходатайство об УДО подлежит удовлетворению, — заявила в ходе заседания прокурор.

По словам самого артиста, во время заключения он осознал свой грех, заявил, что «самомнение, вседозволенность и пьянство» привели его «к закономерному и заслуженному наказанию». Михаил Ефремов, по собственному заявлению, провёл переоценку ценностей, встал на путь исправления и сворачивать с него не намерен.