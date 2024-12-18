Михаил Боярский расскажет, сколько раз рисковал жизнью в шоу «Секрет на миллион»

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он расскажет о том, с кем отметит 75-летие, отчего чувствует себя виноватым перед женой и почему задумывается о том, чтобы завершить карьеру.

Михаил Боярский проснулся знаменитым после премьеры картины «Д’Артаньян и три мушкетёра». Неунывающий дерзкий гасконец покорил весь СССР, однако эта роль стала настоящим испытанием для семьи артиста. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Михаил Боярский расскажет о том, как популярность отразилась на личной жизни, через что пришлось пройти его супруге народной артистке России Ларисе Луппиан и как им удалось сохранить брак, который трещал по швам.

Михаил Сергеевич и Лариса Регинальдовна вырастили двоих детей: сын Сергей построил карьеру в сфере политики, а дочь Елизавета пошла по стопам знаменитых родителей. В студии «Секрета на миллион» Михаил Боярский вспомнит, каким отцом был для своих детей, когда они были маленькими, и расскажет, каким дедушкой стал для любимых внуков.

Затронет Михаил Сергеевич и непростую тему возраста. Он признается, что уже неоднократно задумывался о том, что пора оставить любимую профессию. Кроме того, Боярский посчитает, сколько раз за время своей карьеры рисковал здоровьем и даже жизнью, а народная артистка России Светлана Дружинина дополнит одну из его историй страшными подробностями.

Поддержать Боярского в студию «Секрета на миллион» придёт и народный артист России Валентин Смирнитский, который сыграл мушкетёра Портоса. Вместе с Михаилом Сергеевичем они вспомнят молодость и расскажут, что наполняет их жизни смыслом сейчас.