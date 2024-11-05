Михаил Богдасаров: Сериал «Гудбай» я бы показал жителям США. Они удивятся нашей смелости!

Телеканал ТНТ показал комедийный сериал «Гудбай», в котором президента США отправили в Россию изучить влияние санкционной политики, но всё пошло не по плану. Как итог — ему с головой пришлось окунуться в российскую действительность, встретиться с настоящими патриотами и понять, что это значит — быть русским!

В сериале снялись любимые зрителям актёры: Дмитрий Дюжев, Маруся Климова, Ольга Богданова, Михаил Богдасаров и многие другие. Корреспонденту издания 7info удалось пообщаться с Михаилом Богдасаровым. Поговорили о его новой роли и, конечно, о любви к нашей прекрасной стране.

— В новом проекте «Гудбай» вы сыграли одну из ролей. Расскажите, что это за герой?

— Я сыграл персонажа, который озаглавлен как Дипломат. Описывать его экранную судьбу я не буду — пусть зрители сами посмотрят. Но оставлю небольшую интригу о нём: это очень тонкий ценитель женской красоты. Собственно, от этого мой Дипломат и пострадал!

— В новом проекте большая роль уделена размышлениям о загадках и особенностях русского менталитета и души. А, на ваш взгляд, в чём эта самая загадка?

— Русская душа — это слишком серьёзное отношение к своей жизни. Конечно, в хорошем смысле. Широкой русской душе сродни взаимопомощь, патриотизм, любовь к родственникам и, конечно, любовь к месту своего обитания. Мы готовы на любые жертвы, лишь бы наша страна развивалась мирно, а люди жили счастливо.

— А у вас находит отклик сатирический формат переосмысления действительности? Почему важно иногда посмотреть на происходящее во внешнем мире с точки зрения юмора?

— Самоирония — это, кстати, тоже наша сила. И это правильный путь, который помогает многие вещи понять и осознать. В сериале «Гудбай» мы дали возможность отдохнуть душой, немного посмеяться зрителю, который, возможно, погряз в серьёзном информационном потоке и сложных событиях современности.

— А что если события проекта «Гудбай» развернулись в реальности, и лично вам бы пришлось погружать иностранца в российскую действительность. Что бы вы ему показали или рассказали о нас и нашей стране в первую очередь?

— Я бы обязательно сводил иностранца на несколько российских застолий. Показал бы, как в нашей многонациональной стране умеют дружно праздновать! Обязательно бы рассказал несколько героических эпизодов прошлого нашей страны, которые описаны Карамзиным в его великом труде «История государства Российского». И прогулялся бы с гостем по историческим местам. Начали бы с красот Москвы и Петербурга и поехали бы дальше по России. А в поездке рассказывал бы иностранцу наши прекрасные анекдоты.

— Кому, на ваш взгляд, обязательно стоит посмотреть сериал «Гудбай»?

— Скажу так: нам всем, безусловно, стоит посмотреть этот сериал, с иронией и по-умному проанализировать события происходящего. Но и я бы его ещё показал жителям США. Уверен, что равнодушными они не останутся и удивятся нашей смелости!