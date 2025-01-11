Мигранты-наркоторговцы из Рязанской области получили 17 и 18 лет колонии

Рязанский областной суд признал 23-летнего и 41-летнего иностранцев виновными в серьёзных наркопреступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В сентябре 2023 года мигранты организовали нарколабораторию в специально оборудованном жилом помещении в Скопинском районе и наладили производство запрещённых веществ.

Во время проведения оперативных мероприятий силовики изъяли более 60 килограммов готового наркотика, а также использующиеся для его приготовления оборудование и прекурсоры.

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С учётом позиции прокурора, суд назначил наркоторговцам наказание от 17 до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.