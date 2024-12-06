Мигрант надругался над 15-летней девочкой в кафе

В Тыве осудят 22-летнего уроженца Узбекистана, которого обвиняют в надругательстве над 15-летней девочкой в кафе, пишет региональное управление СК в VK .

Инцидент произошел в августе. По версии следствия, жертва, над которой надругался мигрант, была сотрудницей заведения.

После этого у потерпевшей возникло временное психическое расстройство, которое оценили как тяжкое последствие. Возбуждено уголовное дело.

При этом мужчина находился в России на законных основаниях.

Материалы дела переданы с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.