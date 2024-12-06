Пятница, 6 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Мигрант надругался над 15-летней девочкой в кафе

Дата публикации

powder

В Тыве осудят 22-летнего уроженца Узбекистана, которого обвиняют в надругательстве над 15-летней девочкой в кафе, пишет региональное управление СК в VK.

Инцидент произошел в августе. По версии следствия, жертва, над которой надругался мигрант, была сотрудницей заведения.

После этого у потерпевшей возникло временное психическое расстройство, которое оценили как тяжкое последствие. Возбуждено уголовное дело.

При этом мужчина находился в России на законных основаниях.

Материалы дела переданы с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Новости рубрики
Здорово жить: рецепты, советы, стиль

Врач Устинова: снижение углеводов в рационе делает человека умнее и креативнее

Снижение количества углеводов в рационе помогает не только сбросить лишний вес, но и улучшить общую работоспособность, а также развить творческое мышление.
Новости мира

ВТБ: мошенники устанавливают вредоносный вирус через WhatsApp

Растет количество случаев мошенничества, связанных установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax.
Новости мира

Корреспондент Юнашев назвал дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря, написал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев...