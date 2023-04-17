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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Международный медицинский форум «Zдоровая независимость» пройдёт в Рязани 19-20 апреля

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Изображение от Freepik

На площадке Рязанского медицинского университета им. Академика И.П. Павлова 19-20 апреля состоится Международный медицинский форум «Zдоровая независимость».

Мероприятие организуют региональные министерства здравоохранения и социальной защиты, а также Торгово-промышленная палата, Агентство развития бизнеса и РязГМУ. Участниками форума станут представители органов исполнительной власти, соцзащиты, бизнеса, врачи и другие медработники, учёные из регионов России и Республики Беларусь. Главная тема форума — импортозамещение и развитие межрегиональной и международной кооперации в сфере здравоохранения.

На пленарных заседаниях, сессиях, «круглых столах» участники обсудят ситуацию в отрасли, обменяются опытом и лучшими практиками в сфере оптимизации медицинского обслуживания.

Среди важных тем — борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, доступность первичной медико-санитарной помощи, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО и медицинский туризм.

На выставке в рамках форума представят достижения фармацевтической промышленности, современное оборудование и средства реабилитации.

19 апреля для рязанцев организуют мастер-класс по северной ходьбе в Центральном парке культуры и отдыха. Все желающие смогут присоединиться к мероприятию в 18:30, старт от входа со стороны улицы Братиславской. Участие бесплатное.

Возрастное ограничение 16+

Международный медицинский форум «Zдоровая независимость» пройдёт в Рязани 19-20 апреля

Изображение от Freepik

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