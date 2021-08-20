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Пятница, 20 августа, 2021
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Между Архангельском и Череповцом организуют регулярное авиасообщение

Елена Лобанова
Между Архангельском и Череповцом организуют регулярное авиасообщение

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Регулярное авиасообщение организуют между Архангельском и Череповцом. Самолеты будут летать каждую среду. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Первый самолет вылетит из Череповца и приземлится в архангельском аэропорту имени Ф.А. Абрамова 25 августа в 13:10. После транспорт будет каждую среду вылетать из Череповца в 12:00, а из Архангельска — в 17:40. Время в пути 01:10. 

— Регулярное авиасообщение между Архангельском и Череповцом расширит маршрутную сеть и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма. В то же время это повысит деловую активность, — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. 

Авиаперевозчик также предложил продлить этот маршрут до Мурманска.

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