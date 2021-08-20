Между Архангельском и Череповцом организуют регулярное авиасообщение

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews

Регулярное авиасообщение организуют между Архангельском и Череповцом. Самолеты будут летать каждую среду. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый самолет вылетит из Череповца и приземлится в архангельском аэропорту имени Ф.А. Абрамова 25 августа в 13:10. После транспорт будет каждую среду вылетать из Череповца в 12:00, а из Архангельска — в 17:40. Время в пути 01:10.

— Регулярное авиасообщение между Архангельском и Череповцом расширит маршрутную сеть и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма. В то же время это повысит деловую активность, — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Авиаперевозчик также предложил продлить этот маршрут до Мурманска.