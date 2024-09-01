Метеорологи предупредили россиян о надвигающейся аномалии

В начале осени во многих уголках страны стоит готовиться к суровым условиям, пишет МК со ссылкой на синоптиков.

По данным издания, специалисты поменяли прогноз на сентябрь буквально за день до первого месяца осени.

«Осень в ряде районов России должна начаться с резкого обвала холода», – говорится в публикации.

Так, на Урале температура будет на уровне девяти градусов тепла, а ночью уже будут заморозки.

В Сибири температура резко пойдет на снижение после 10 сентября и опустится ниже 12 градусов. В некоторых районах возможен первый снег.

Кроме того, бабьего лета не будет в Санкт-Петербурге, Приморье, северо-западной части страны и на Дальнем Востоке. В Москве же будет тепло и сухо.