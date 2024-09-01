Метеорологи предупредили россиян о надвигающейся аномалии

В начале осени во многих уголках страны стоит готовиться к суровым условиям, пишет МК со ссылкой на синоптиков.
По данным издания, специалисты поменяли прогноз на сентябрь буквально за день до первого месяца осени.
Так, на Урале температура будет на уровне девяти градусов тепла, а ночью уже будут заморозки.
В Сибири температура резко пойдет на снижение после 10 сентября и опустится ниже 12 градусов. В некоторых районах возможен первый снег.
Кроме того, бабьего лета не будет в Санкт-Петербурге, Приморье, северо-западной части страны и на Дальнем Востоке. В Москве же будет тепло и сухо.