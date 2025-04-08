Восток Рязанской области засыпает снегом, написал утром 8 апреля в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

По словам специалиста, в этой части области хозяйничает холодный фронт. Сегодня отголоски этой фронтальной системы принесут небольшие осадки и в центр области, включая Рязань.

При этом сам циклон постепенно отходит на северо-восток, вливаясь в циркуляцию другого, уже североатлантического циклона. В тылу уходящего циклона в ближайшие дни будет довольно прохладно, особенно ночью, в среду усилится ветер.

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Повышение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается только к концу недели.