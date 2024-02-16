Метеоролог рассказала, когда в центральную часть России придет весна

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», когда в центральную часть России придет весна.

Зимняя погода точно продержится до 20 февраля, пока свое влияние сохраняет атмосферный фронт, принесший обильные снегопады во многие регионы страны.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в субботу и воскресенье. При этом, в эти же дни из-за кратковременного потепления температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Но с понедельника вновь начнутся морозы, и уже во вторник, 20 февраля, среднесуточная температура воздуха будет около –12 градусов, а ночью до -19 градусов.

Поэтому, подытожила метеоролог, до 20 февраля говорить о наступлении весны рано.