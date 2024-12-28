Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области утром 28 декабря

Утром и в первой половине дня 28 декабря на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров, гололедные явления и гололедица на дорогах. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Туман создает опасные условия, такие как снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение риска дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обезопасить себя в условиях тумана, рекомендуется:

Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам проявлять повышенное внимание при переходе улиц и дорог.

Водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Помнить, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01 (с мобильного – 101) или на единый номер экстренных служб – 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.