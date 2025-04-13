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Погода

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщает МЧС России по области.

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью, утром и в первой половине дня 14 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 м.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

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-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

-помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.

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