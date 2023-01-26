Место проведения зимнего рыбатлона в Рязани 28 января изменено из-за рыбы и снега!

В субботу 28 января с 12:00 в Рязани пройдет ежегодный командный чемпионат по зимнему рыбатлону-2023. Изначально планировавшееся Ореховое озеро как место соревнований в этом сезоне оказалось очень проблематичным по рыбе – проверка камерой и ловля подтвердили это опасение. Ряд водоемов оказался не готов принять рыбатлон по причине полного отсутствия снега этой зимой. В итоге было принято решение перенести чемпионат на Рюминский пруд у гостиничного комплекса «Конюшенный двор». Здесь и рыбы много, и хотя бы снежный наст есть для трассы лыжников. Регистрация команд, состоящих из рыбака и лыжника, проходит на сайте.

К участию в этих эксклюзивных соревнованиях приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Правила зимнего рыбатлона простые — рыбаку за полтора часа необходимо поймать две любые рыбы, а лыжнику – пробежать два круга примерно по километру каждый, между ними несколько раз передается эстафета. Стартуют одновременно рыбаки, а финишируют лыжники. Полные правила зимнего рыбатлона читайте на сайте.

Призов, как всегда на рыбатлоне, организаторы и партнеры готовят очень много – от палатки-бани и сертификатов на путешествия и в магазины до всевозможных рыболовных аксессуаров и больших Додо-пицц. Для лучших девушек по традиции предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и специальными призами.

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе ВКонтакте. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание чемпионата по зимнему рыбатлону-2023:

12:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

13:00 – старт

14:30 – завершение ловли, штрафной круг

15:00 – награждение

15:20 – завершение

Главные партнеры – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в Барсе на Московском, турагентство «МК-ТРЕВЕЛ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ».

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», палатки-бани «MORZH» и официальный дилер «АКТИВ ТРЕВЕЛ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», фирма «OSFISHING 62», «ГОЛЬФ-ЦЕНТР» в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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