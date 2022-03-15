Месячник по благоустройству Рязани стартует в апреле

В понедельник, 15 марта, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с подчинёнными. На повестке дня стоял ряд вопросов: благоустройство города, подготовка к весеннему половодью, ремонт дорог.

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В апреле в Рязани стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке. Ответственные подразделения уже готовят распоряжения, в которых пропишут график субботников. В каждом районе будут созданы штабы, за которыми закрепят территории.

— Районные штабы должны быть действенным инструментом для принятия оперативных решений, — отметила Сорокина.

Традиционно на уборку города будут выходить сотрудники администрации, подведомственных учреждений, работники муниципальных предприятий, хозяйствующие субъекты, ТОСы и неравнодушные жители. Присоединиться к наведению порядка на городских территориях выразила желание и молодежная администрация.

Отметим, что сейчас в Рязани регулярно продолжается уборка городских территорий от снега. Дороги обрабатывают от наледи. Сотрудники Дирекции благоустройства города подбирают случайный мусор и проводят опиловку деревьев.

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Когда наступит благоприятная погода, спецтехника начнёт подметать улицы и убирать грунтовые наносы. Сейчас комбинированные дорожные машины специалисты готовят к весенне-летнему сезону.