Мэрия поможет семье умершей жительницы аварийного дома

31 марта стало известно о том, что жительница аварийного дома Галина Крючкова скончалась в больнице. Ранее мэрия сотрудничала с рязанкой по вопросом подбора для неё квартиры.

Сотрудники администрации Рязани встретились с родными покойной. В разговоре с сыном Галины Крючковой Александром замглавы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что семье будет оказана всесторонняя помощь. Специалисты уже начали помогать с оформлением опеки над младшими детьми Крючковой. Похороны поможет провести муниципальное предприятие «Ритуал».