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Мэрия поможет семье умершей жительницы аварийного дома

7info7

31 марта стало известно о том, что жительница аварийного дома Галина Крючкова скончалась в больнице. Ранее мэрия сотрудничала с рязанкой по вопросом подбора для неё квартиры.

Сотрудники администрации Рязани встретились с родными покойной. В разговоре с сыном Галины Крючковой Александром замглавы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что семье будет оказана всесторонняя помощь. Специалисты уже начали помогать с оформлением опеки над младшими детьми Крючковой. Похороны поможет провести муниципальное предприятие «Ритуал».

С семьей Галины Владимировны познакомились в ходе решения вопроса переселения из аварийного дома. Старались найти подходящий вариант нового жилья. В связи с болезнью ещё одну квартиру Галине Владимировне показать не успели. Благодарим семью Александра Андреевича за готовность к взаимодействию, — отметил заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин.

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