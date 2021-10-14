Мэрия объяснила, почему не всем рязанцам пересчитали плату за отопление

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с перерасчётом платы за отопление для жителей города.

Напомним, после подписания постановления о пуске отопления тепло начало поступать в дома рязанцев. Кому-то дали раньше, кому-то позже. Начисление же проводилось со дня официального подписания постановления. В итоге некоторые рязанцы получили счета за те дни, когда фактически тепла в их квартирах не было.

Мэрия пообещала, что автоматически будет произведён перерасчёт платы за октябрь, но оказалось, что сделано это не для всех.

Администрация пояснила, что факт подачи тепла фиксируется двусторонним актом, подписанным МУП «РМПТС» и управляющей организацией. Именно этот документ и является основанием для пересчёта платы.

На момент начисления за октябрь в абонентский отдел поступили не все акты. В итоге люди получили уведомление о полной оплате. Им должны пересчитать стоимость отопления уже в ноябре.