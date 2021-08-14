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Суббота, 14 августа, 2021
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Мэрия Белгорода объяснила появление прифотошопленного чиновника на доске почета

Никита Брыкин
Мэрия Белгорода объяснила появление прифотошопленного чиновника на доске почета
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Глава аппарата администрации Белгорода Алсу Саетова прокомментировала инцидент с появлением главы управы «Черемушки» Бориса Каменского на доске почета благодаря фотошопу, пишет Подъем.

Выяснилось, что во время фотосессии чиновник находился в отпуске за пределами города.

«С его согласия его фото было добавлено на общий снимок. В ближайшее время фотография будет заменена», – пояснила Саетова.

Подчеркивается, что на фотографии запечатлены активисты совета территории №18, признанного лучшим в Белгороде.

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