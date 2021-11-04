Мэр Рязани Елена Сорокина посетила дежурные службы города

В среду, 3 ноября, глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала на муниципальных предприятиях города — РМПТС, Водоканал, Управление по делам ГО и ЧС, РГРЭС. Мэр оценила их готовность работать в праздники и выходные, сообщил сайт мэрии.

Сорокина напомнила, что с 30 октября городские службы Рязани действуют в режиме повышенной готовности. Оперативные бригады готовы реагировать не нештатные ситуации.

Сотрудники предприятий отслеживают обстановку с подачей тепла, горячей и холодной воды, электричества. Специалисты ГО и ЧС принимают обращения от рязанцев в круглосуточном режиме.