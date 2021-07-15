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В четверг, 15 июля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела пристройки к детсадам №№ 76, 136, 121 и 149. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В учреждении №76 проводят отделочные работы, а на прилегающей территории монтируют ограждение. В детсаду №136 устраивают котлован и сваи, демонтируют старые теневые навесы, монтируют блоки для фундамента. На этом объекте подрядчик ведет работы с небольшой задержкой.

В детсаду №121 выполняется кирпичная кладка стен подвала, устройство ливневок и наружного водопровода. А в учреждении №149 уже завершаются установка пандуса и отделка фасадов. Внутри рабочие начали разводить электроснабжение, штукатурить стены.

— Количество детей в дошкольных учреждениях возрастет, поэтому мощности пищеблоков и прачечных должны быть увеличены. Новое, более производительное оборудование требует серьезного инженерного обеспечения, – подчеркнула Елена Сорокина.

Глава администрации поручила курирующему заместителю жестче контролировать выполнение сроков работ.