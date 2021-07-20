Мэр Липецка Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей

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Глава администрации Евгения Уваркина подписала постановление «Об утверждении перечня мест на водных объектах, запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального образования города Липецка», пишет портал «Город 48».

После этого была проведена операция «Посейдон», участники которой находили тех, кто купается в запрещенных местах.

С липчанами проводили профилактические беседы, рассказывали об оборудованных для купания пляжах. За нарушение постановления взрослым грозит штраф в 500 рублей.

В частности, специалисты посетили пляж НЛМК и Силикатные озера.