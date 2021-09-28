Мэр Липецка Евгения Уваркина раскритиковала работу чиновников

На сессии Липецкого горсовета в ходе рассмотрения пакета поправок в муниципальный бюджет глава города Евгения Уваркина раскритиковала работу коллег, пишет Город 48.

В частности, зампредседателя департамента финансов мэрии Екатерина Короленок и зампредседателя председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алевтина Фирсова не смогли объяснить на ремонт каких дорог будут дополнительно потрачены 104 миллиона рублей этой осенью.

«Для депутатов нужна полная информация. Сегодня же представьте ее депутатам», – распорядилась Уваркина.

Мэр сообщила депутатам, что подрядчику дано задание закончить работы в октябре.