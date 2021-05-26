Мэр Костромы Алексей Смирнов предложил установить на городских пляжах «устрашающие таблички»

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Глава администрации Костромы Алексей Смирнов предложил установить на городских пляжах «устрашающие таблички». Об этом он заявил во время заседании комиссии по ликвидации ЧС.

Мэр города поручил не допустить несчастных случаев на воде в этом году. Статистика показала, что за пять лет в Костроме утонули 11 человек. В основном, трагедии происходили в местах несанкционированного отдыха. Часто люди заходили в воду пьяными.

Алексей Смирнов предложил рядом с табличками «Купание запрещено» вывешивать данные о количестве несчастных случаев, которые произошли в таких местах.

— Это может стать стимулом не рисковать и не купаться в запрещенных для этого местах. До жителей также нужно донести информацию о штрафах, которые полагаются за купание в неустановленных местах, — подчеркнул мэр города.

На официальных пляжах Смирнов поручил организовать стенды с информацией о схеме рельефа дна и глубине. Также необходимо проводить профилактическую работу с населением.

В общей сложности костромичей летом будут охранять 202 человека. У спасателей будет 16 плавательных средств 9 единиц техники.