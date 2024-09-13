Меняется порядок выплат по уходу за пенсионерами и инвалидами

С 1 января 2025 года Отделение СФР по Рязанской области автоматически начнет назначать надбавки к пенсиям граждан, достигших 80 лет или являющихся инвалидами I группы.

Ранее выплаты в размере 1200 рублей получали лица, ухаживающие за этими категориями граждан, по заявлению. С нового года надбавка в размере 1200 рублей будет включена в состав пенсии самих получателей и составит ежемесячную доплату.

Аналогичные изменения коснутся и выплаты в размере 1200 рублей по уходу, осуществляемому иными лицами, за инвалидами с детства I группы (за исключением родителей и попечителей). С 1 января 2025 года эта выплата будет включена в состав пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, останутся без изменений. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями.

Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, будут продолжены до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться не будут.