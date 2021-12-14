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Вторник, 14 декабря, 2021
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Менеджер по складской логистике в Рязани может получать до 68 тыс. рублей

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике».

Зарплатный максимум в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Екатеринбурге — 75 тыс. руб., в Рязани– 65 тыс. рублей.

ГородЗарплатный диапазон, Net, fix,
руб. в месяц		Среднерыночная 
заработная 
плата
IIIIIIIV
Москва50000—5500055000—6000060000—9000090000—11000080000
Санкт-Петербург40000—4500045000—5000050000—7500075000—9000070000
Архангельск30000—3200032000—3500035000—5200052000—6500045000
Астрахань25000—3000030000—3200032000—4700047000—5700042000
Белгород27000—3000030000—3200032000—5000050000—6000043000
Владивосток38000—4200042000—4700047000—6800068000—8500060000
Волгоград28000—3000030000—3300033000—5000050000—6000045000
Воронеж30000—3200032000—3500035000—5000050000—6300045000
Екатеринбург35000—3700037000—4000040000—6000060000—7500055000
Казань30000—3200032000—3500035000—5000050000—6300045000
Кемерово27000—3000030000—3200032000—5000050000—6000043000
Краснодар32000—3500035000—3800038000—5800058000—7000050000
Красноярск30000—3500035000—3700037000—5500055000—6800050000
Набережные Челны28000—3200032000—3500035000—5000050000—6200045000
Нижний Новгород30000—3200032000—3500035000—5000050000—6300045000
Новосибирск30000—3500035000—3700037000—5500055000—6800050000
Омск28000—3000030000—3300033000—5000050000—6000045000
Оренбург25000—2700027000—3000030000—4500045000—5500040000
Пермь28000—3200032000—3500035000—5000050000—6200045000
Псков28000—3000030000—3300033000—5000050000—6000045000
Ростов-на-Дону30000—3500035000—3700037000—5500055000—6800050000
Рязань30000—3200032000—3500035000—5200052000—6500045000
Самара28000—3200032000—3500035000—5000050000—6200045000
Смоленск28000—3000030000—3300033000—5000050000—6000045000
Сочи37000—4200042000—4500045000—6700067000—8000060000
Тверь30000—3500035000—3700037000—5500055000—6800050000
Уфа28000—3000030000—3300033000—5000050000—6000045000
Хабаровск37000—4000040000—4300043000—6500065000—8000058000
Челябинск30000—3200032000—3500035000—5200052000—6500045000
Ярославль30000—3200032000—3500035000—5000050000—6300045000

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