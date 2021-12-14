Менеджер по складской логистике в Рязани может получать до 68 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике».
Зарплатный максимум в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Екатеринбурге — 75 тыс. руб., в Рязани– 65 тыс. рублей.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix,
руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|50000—55000
|55000—60000
|60000—90000
|90000—110000
|80000
|Санкт-Петербург
|40000—45000
|45000—50000
|50000—75000
|75000—90000
|70000
|Архангельск
|30000—32000
|32000—35000
|35000—52000
|52000—65000
|45000
|Астрахань
|25000—30000
|30000—32000
|32000—47000
|47000—57000
|42000
|Белгород
|27000—30000
|30000—32000
|32000—50000
|50000—60000
|43000
|Владивосток
|38000—42000
|42000—47000
|47000—68000
|68000—85000
|60000
|Волгоград
|28000—30000
|30000—33000
|33000—50000
|50000—60000
|45000
|Воронеж
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—63000
|45000
|Екатеринбург
|35000—37000
|37000—40000
|40000—60000
|60000—75000
|55000
|Казань
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—63000
|45000
|Кемерово
|27000—30000
|30000—32000
|32000—50000
|50000—60000
|43000
|Краснодар
|32000—35000
|35000—38000
|38000—58000
|58000—70000
|50000
|Красноярск
|30000—35000
|35000—37000
|37000—55000
|55000—68000
|50000
|Набережные Челны
|28000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—62000
|45000
|Нижний Новгород
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—63000
|45000
|Новосибирск
|30000—35000
|35000—37000
|37000—55000
|55000—68000
|50000
|Омск
|28000—30000
|30000—33000
|33000—50000
|50000—60000
|45000
|Оренбург
|25000—27000
|27000—30000
|30000—45000
|45000—55000
|40000
|Пермь
|28000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—62000
|45000
|Псков
|28000—30000
|30000—33000
|33000—50000
|50000—60000
|45000
|Ростов-на-Дону
|30000—35000
|35000—37000
|37000—55000
|55000—68000
|50000
|Рязань
|30000—32000
|32000—35000
|35000—52000
|52000—65000
|45000
|Самара
|28000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—62000
|45000
|Смоленск
|28000—30000
|30000—33000
|33000—50000
|50000—60000
|45000
|Сочи
|37000—42000
|42000—45000
|45000—67000
|67000—80000
|60000
|Тверь
|30000—35000
|35000—37000
|37000—55000
|55000—68000
|50000
|Уфа
|28000—30000
|30000—33000
|33000—50000
|50000—60000
|45000
|Хабаровск
|37000—40000
|40000—43000
|43000—65000
|65000—80000
|58000
|Челябинск
|30000—32000
|32000—35000
|35000—52000
|52000—65000
|45000
|Ярославль
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—63000
|45000