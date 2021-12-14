Менеджер по складской логистике в Рязани может получать до 68 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике».

Зарплатный максимум в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Екатеринбурге — 75 тыс. руб., в Рязани– 65 тыс. рублей.