Мехди Вафа предрёк в 2023 году разделение мира на три коалиции

Экс-участник шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа дал свой прогноз на 2023 год. По его словам, он даст старт судьбоносным событиям.

По словам Мехди, в 2023 году может кардинально поменяться политическая и экономическая ситуация во многих странах. Мир разделится на три коалиции: две из них будут направлены против друг друга, а третья займет нейтральную сторону.

Большие сложности ждут Европу. Начнётся энергетический кризис, который придётся на суровые холода. Не исключены повышение цен на продукты, безработица и волнения.

В 2023 году статус мирового правителя потеряет Вашингтон. У штатов возникнут финансовые проблемы из-за истощения бюджета страны, что отразится в первую очередь на простых жителях.