МегаФон выяснил, какие марки смартфонов выбирают рязанцы

В период ноябрьских распродаж и накануне новогодних праздников эксперты МегаФона проанализировали, как изменились предпочтения рязанских абонентов среди производителей смартфонов.

Самым популярным оказался Xiaomi, сместивший Samsung с лидирующей позиции на вторую строчку. Им пользуются около 20% рязанцев, в то время как Samsung – 18%. На третьем месте китайский Huawei который, как и в прошлом году сохранил свою позицию (12%). А вот знаменитый Apple у рязанцев не в тренде, и оказался на 4 месте среди всех устройств: его предпочитают 10% рязанцев. Пятерку лидеров замыкает Nokia (5%), опустившись в 2023 году на одну позицию.

Интересно, что мужчины генерят интернет-трафика в смартфонах на 10% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на Samsung, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. Рязанские мужчины на 13% дольше общаются по телефону, чем женщины. В среднем, каждый день мужчины говорят по телефону на 150 минут больше женщин.

— Чтобы абоненты могли радовать себя всё новыми гаджетами, мы постоянно мониторим локации и открываем новые пункты продаж. В них можно выбрать современный девайс для себя и технологичный подарок близким, а также заменить сим-карту, получить консультацию по вопросам мобильной связи, подключить выгодный тариф или опцию. Уверена, эти салоны помогут многим рязанцам в поиске покупок в преддверии новогодних праздников, — прокомментировала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

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