МегаФон сообщил о начале продаж шести новых моделей телефонов под собственным брендом

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.
МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. Жители Рязанской области заинтересовались новыми аппаратами – в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 12% в штучном эквиваленте. Максимальный спрос наблюдался в мае и июне – в начале дачного сезона и школьных каникул.
До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.
В 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов. В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel – сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.
Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.
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