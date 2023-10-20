МегаФон сообщил о начале продаж шести новых моделей телефонов под собственным брендом

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. Жители Рязанской области заинтересовались новыми аппаратами – в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 12% в штучном эквиваленте. Максимальный спрос наблюдался в мае и июне – в начале дачного сезона и школьных каникул.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota.

В 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов. В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel – сегодня они представлены в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. По мере внедрения правил использования мобильных устройств в школах все более распространенной практикой становится запрет на использование учениками смартфонов. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.

МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 руб., они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов, — комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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