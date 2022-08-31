МегаФон представил топ-5 туристических объектов Рязанской области

Рейтинг возглавил Успенский Вышенский женский монастырь в селе Выша. Здесь аналитики оператора зафиксировали самый высокий интернет-трафик в летние месяцы и максимальное число приезжих среди посетителей.

В туристический сезон Рязанская область с ее старинными городами и селами активно принимает гостей из других регионов. Как показывают обезличенные данные МегаФона, наиболее охотно сюда выбираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону и Саранска. Они регулярно заходят в онлайн-карты и выкладывают фото и видео в Сеть: на путешественников в среднем приходится 16% мобильного интернета, использованного в окрестностях основных достопримечательностей.

Вблизи отдельных туристических объектов «гостевой» трафик взлетает выше. Вот как выглядит топ-5 самых популярных локаций по итогам лета:

Успенский Вышенский женский монастырь — здесь доля приезжих составляет 30%;

Музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново — 21,5%;

Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь в селе Пощупово — 21%;

Усадьба фон Дервиза с конными дворами в селе Кирицы — 20,9%;

Музей-усадьба академика И.П. Павлова в Рязани — 18%.

Рейтинг по объему скачанных данных выглядит похоже, но в него также входит территория Рязанского кремля.

Суммарно жители и гости области прокачивают вблизи достопримечательностей порядка 47 терабайт в месяц — такого объема хватило бы, чтобы 6,5 тысяч раз посмотреть фильм «Турист» в HD-качестве. Второй год подряд пик активности приходится на сезон отпусков — июль и август. Около ряда площадок всплески наблюдаются также во время школьных каникул: в октябре, январе и марте. Искать информацию об увиденных красотах и делиться впечатлениями в соцсетях посетители предпочитают в обеденное время — с 12:00 до 15:00.