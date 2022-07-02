Мефодий Перепелятник 3 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

Священномученика Мефодия вспоминает православная церковь 3 июля. Святой известен как очень благочестивый и смиренный человек, боровшийся с ересью и пострадавший за веру.

В народном календаре 3 июля – день Мефодия Перепелятника. Особое внимание наши предки в эту дату обращали на перепелов и пауков. Ещё 3 июля пращуры начинали период лёгкой охоты. Хорошей приметой было подстрелить перепёлку именно 3 июля. Удачливого охотника ждала финансовая удача на протяжении года.

Что нельзя и нужно делать 3 июля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты дня Мефодия Перепелятника 3 июля

Ни в коем случае нельзя в этот день рвать паутину. Если испортить труд паука, можно столкнуться со страшными бедами.

Нельзя 3 июля сплетничать. Чёрная зависть может стать причиной больших неудач. А если искренне порадоваться чьим-то успехам, в жизнь придёт много радости.

3 июля ни в коем случае нельзя гадать. Тех, кто попытается узнать свою судьбу, ждут печальные сюрпризы на жизненном пути.

Если поссориться на Мефодия Перепелятника, помириться удастся очень нескоро. В это верили наши предки и старались перенести выяснения отношений на другой день.

Народные приметы 3 июля

Если 3 июля паук не плетёт паутину, ожидай дождь и сильный ветер;

Щебечет в лесу зяблик – будет хорошая погода;

Злые пчёлы 3 июля – к сильной засухе;

Жабы прячутся в траве – к дождю.

Сны в ночь на 3 июля чаще всего бывают пустые. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на ощущения. Они могут подсказать, кому из вашего окружения не стоит доверять.