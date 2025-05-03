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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Медведев: Зеленский понимает, что в Киеве не наступит 10 мая после удара по параду

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Владимир Зеленский прекрасно понимает, что в Киеве не наступит 10 мая в случае удара по параду Победы в Москве, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят мероприятие.

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — отметил Медведев.

По его мнению, заявление Зеленского — это не более, чем словесная провокация, поскольку никто не ищет его гарантий.

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Кроме того, Медведев осудил Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «зеленым небритым чмом».

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