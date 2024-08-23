Медведев предрёк Украине судьбу Содома и Гоморры

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал украинские власти за решение запретить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП). В своём телеграм-канале Медведев выразил мнение, что подобные действия украинского руководства выходят за рамки атеизма советского периода, поскольку даже Советский Союз не запрещал религии.

Медведев охарактеризовал украинские власти как «неонацистов», решивших полностью запретить УПЦ МП. Он также напомнил, что первым шаги к расколу в православии начал бывший президент Украины Пётр Порошенко, который в своих политических целях согласовал с западными странами создание новой Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Медведев назвал некоторых лидеров ПЦУ «еретиками» и «сутенёрами», утверждая, что их место далеко не на церковной кафедре. Он также отметил, что попытки создать новую церковь провалились, так как большинство верующих не ушли из УПЦ МП.

В своём посте Медведев также назвал нынешнего президента Украины «наркозависимой тварью» и обвинил его в преследовании христиан и разгроме православия на Украине. По мнению Медведева, решение Верховной Рады о запрете УПЦ МП является логическим продолжением этой политики.

Медведев охарактеризовал действия украинских властей как «полноценный сатанизм», поддерживаемый Западом, с целью нанести максимальный ущерб России и её гражданам. Он предсказал, что подобные действия не пройдут бесследно для Украины, и сравнил будущее страны с судьбой Содома и Гоморры. По его словам, наказание за такие действия будет суровым и произойдёт в ближайшем будущем.

Медведев также выразил уверенность, что в будущем «Истинная православная Церковь» в бывших украинских землях будет восстановлена и вновь засияет в своём величии.