Медведев о Мерце: Ещё ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс

Дмитрий Медведев обвинил будущего канцлера ФРГ Мерца во вранье. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

— Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс, — написал Медведев.

Так он отреагировал на заявления Мерца о том, что Россия ежедневно ведёт агрессивную войну в Европе.

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Медведев напомнил о войне 1941–1945 годов, которую нацистская Германия вела против Советского Союза.

— Известно, чем она победно завершилась. Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь… — написал российский политик.