Медработники получат новую выплату от отделения Социального фонда по Рязанской области в конце февраля

Отделение Социального фонда по Рязанской области в феврале начнёт предоставлять специальную социальную выплату медработникам.

Новая выплата, введённая постановлением правительства, с января 2023 года будет предоставляться после формирования организациями здравоохранения реестров специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Положена выплата медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. В зависимости от категории медработников и вида медицинской организации размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

По итогам каждого месяца медорганизации обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре помимо сведений о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Выплату перечислят в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация сформирует и представит в фонд реестр работников.

Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства переведут на счёт, реквизиты которого Соцфонду также представит медорганизация.

Источником финансирования новой выплаты является Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.