Медработникам Рязанской области перечислили первые специальные социальные выплаты с января 2023

ОСФР по Рязанской области перечислил первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные Правительством РФ с января этого года. На данный момент средства на общую сумму более 34 миллионов рублей перечислены 4115 медицинским работникам Рязанской области. Выплаты осуществляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями в отделение Социального фонда России по Рязанской области.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в СФР. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.