Популярный медиум Инна Мишина в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала о старинном ритуале, о котором нельзя забывать при посещении кладбища. Речь идёт о традиции три раза коснуться рукой земли, когда приходишь на могилу.

Мишина рассказывает: эта традиция существует очень давно и сродни своеобразному приветствию. Три прикосновения символизируют триединство — Отец, Сын, Святой Дух.

– Эта цифра «3» всегда привязывается к христианству. Как смерть, рождение и воскресение. Когда человек подходит к могиле умершего и три раза трогает землю, это как бы приветствие. Человек приветствует воскрешение усопшего и может уже прийти с ним пообщаться, – разъясняет экстрасенс.

Инна Мишина напоминает, что на похоронах близкие бросают три горсти земли для того, чтобы проводить усопшего в иной мир и где его примут со всеми почестями, а касания земли– жест уважения миру мертвых.