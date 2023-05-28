Популярный медиум Инна Мишина в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала о старинном ритуале, о котором нельзя забывать при посещении кладбища. Речь идёт о традиции три раза коснуться рукой земли, когда приходишь на могилу.
Мишина рассказывает: эта традиция существует очень давно и сродни своеобразному приветствию. Три прикосновения символизируют триединство — Отец, Сын, Святой Дух.
Инна Мишина напоминает, что на похоронах близкие бросают три горсти земли для того, чтобы проводить усопшего в иной мир и где его примут со всеми почестями, а касания земли– жест уважения миру мертвых.