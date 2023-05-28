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Медиум Мишина назвала важный ритуал при посещении могилы

7info7

Популярный медиум Инна Мишина в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала о старинном ритуале, о котором нельзя забывать при посещении кладбища. Речь идёт о традиции три раза коснуться рукой земли, когда приходишь на могилу.

Мишина рассказывает: эта традиция существует очень давно и сродни своеобразному приветствию. Три прикосновения символизируют триединство — Отец, Сын, Святой Дух.

– Эта цифра «3» всегда привязывается к христианству. Как смерть, рождение и воскресение. Когда человек подходит к могиле умершего и три раза трогает землю, это как бы приветствие. Человек приветствует воскрешение усопшего и может уже прийти с ним пообщаться, – разъясняет экстрасенс.

Инна Мишина напоминает, что на похоронах близкие бросают три горсти земли для того, чтобы проводить усопшего в иной мир и где его примут со всеми почестями, а касания земли– жест уважения миру мертвых.

– Этим жестом мы показываем уважение миру мертвых, почитаем его законы. И также это рассматривается как приветствие, – говорит эзотерик.

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