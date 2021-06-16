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Среда, 16 июня, 2021
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Медики рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя в жару

7info7
Алкоголь
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На Центральную Россию, после проливных дождей и гроз, надвигается аномальная жара. Прогноз погоды  обещает, что столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла.

Медики предупреждают, что изнуряющая жара оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому находится на солнцепёке днем опасно. В целях профилактики возможного ухудшения физического состояния рекомендуется всегда иметь при себе питьевую воду, употреблять не менее 2 литров воды, не пить сладкую газировку и кофе.

Врач-терапевт Мария Митрофанова дала необходимые рекомендации поведенческих правил в жару.

— Категорически исключить прием алкоголя. Пожилым людям не рекомендуется пользоваться общественным транспортом, если в нём жарко и душно. Не рекомендуется длительно находиться за рулем, так как снижается скорость реакции, — предупредила доктор.

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