Медийный капеллан ВСУ Андрущенко уничтожен ФАБом

Во время боевых действий погиб один из медийных капелланов ВСУ Александр Андрущенко. О его гибели сообщил в телеграм-канале политолог Александр Семченко.

Семченко отметил символизм произошедшего — смерть к Андрущенко пришла с неба, он погиб при падении фугасной авиабомбы (ФАБ). Точно место гибели капеллана не называется.

Александр Андрущенко впервые появился на Донбассе в 2014 году.

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— Тогда же он порвал с православием, перейдя к раскольникам Филарета, а потом и вовсе подался в сатанисты стамбульского патриархата, — пишет политолог.