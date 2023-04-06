МЧС: С начала года пожарные Рязанской области выезжали на тушение сухой травы 45 раз

В Главном управлении МЧС по Рязанской области проанализировали статистику по пожарам сухой травы в регионе за последние 5 лет. С начала текущего года пожарные выезжали на тушение сухой растительности уже 45 раз.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что половодье в регионе ещё не завершилось, но несмотря на затопленные поля подразделения уже выезжают на тушение сухой травы.

Больше всего таких пожаров за последние 5 лет зафиксировано в 2020 году – в среднем 20 выездов на тушение в день. 30 марта 2020 года пожарные выезжали на тушение сухой травы 164 раза, в тот день пожар в Рязанской области происходил каждые 8 минут. Всего за 2020 год выгорело более 6 тысяч гектаров сухой травы.

В ГУ МЧС по Рязанской области назвали основными причинами таких пожаров неконтролируемый пал сухой травы и детскую шалость.

В ведомстве призывают не сжигать мусор, не выжигать прошлогоднюю траву и не разводить костры в лесных массивах. Родителям следует побеседовать со своими детьми и рассказать им о правилах пожарной безопасности.