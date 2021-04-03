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Суббота, 3 апреля, 2021
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МЧС продлило метеопредупреждение для Рязани

7info
Изображение Couleur с сайта Pixabay

Региональное управление МЧС продлило метеопредупреждение о тумане для Рязани и области. Информацию опубликовал сайт ведомства.

3 апреля, в первой половине дня в Рязани, местами на территории Рязанской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров.

Главную опасность туман представляет для водителей, пешеходов. Спасатели просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Внимательными нужно быть астматикам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для экстренной помощи звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101. Телефон доверия Главного управления МЧС России Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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