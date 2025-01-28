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Погода

МЧС предупреждает рязанцев о плохой видимости из-за сильного тумана

Анастасия Мериакри

МЧС по Рязанской области предупреждает жителей города о плохой видимости. Туман сохранится до 29 января.

Ухудшение видимости в 200–700 метров продержится до конца суток 28 января, ночью и утром 29 января. Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.

В ведомстве напоминают, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

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  • лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
  • пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
  • водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.

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