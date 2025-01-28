МЧС предупреждает рязанцев о плохой видимости из-за сильного тумана

МЧС по Рязанской области предупреждает жителей города о плохой видимости. Туман сохранится до 29 января.
Ухудшение видимости в 200–700 метров продержится до конца суток 28 января, ночью и утром 29 января. Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.
В ведомстве напоминают, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.